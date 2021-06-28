Украина

В последнем матче квалификации команда Николая Костенко уступила Испании.

В заключительном отборочном матче ЧМ-2021 сборная Украины по пляжному футболу уступила национальной команде Испании со счетом 2:5. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

После победы над Португалией в полуфинале, в финале команда Николая Костенко встречалась с испанцами, которые уверенно сломили сопротивление "сине-желтых".

Пропусти в начале первого и второго периодов, украинцы смогли выровнять игру и сравнять цифры на табло усилиями Олега Зборовского и Юрия Щерицы. Однако затем "сине-желтые" пропустили два мяча, а в третьем тайме еще один мяч влетел в ворота нашего голкипера.

Таким образом, сборная Украины выполнила свое задание на турнире, выйдя в финальную часть ЧМ-2021 вместе с Испанией, Португалией и Беларусью.