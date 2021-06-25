Украина

Тренировку провел Мирча Луческу, который вернулся в Киев.

Пока динамовские игроки сборной Украины готовятся к матчу 1/8 финала Евро-2020 против Швеции, остальные футболисты Динамо продолжают подготовку к новому сезону. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

В Киев вернулся наставник киевлян Мирча Луческу, под руководством которого, Динамо продолжило подготовку к новому сезону. В четверг игроки провели утреннюю и вечернюю тренировки.

Вместе со всеми тренировались Александр Сирота, Богдан Леднев, Карлос де Пена, Сидклей, Бенито, а также игроки, которые восстановились после травм — это Беньямин Вербич, Виталий Буяльский, Александр Андриевский и Владимир Шепелев.

Игроку сборной Польши Томашу Кендзере предоставлены дополнительные дни отпуска после Евро-2020.

Также продолжают восстановление после травм вратарь Руслан Нещерет и защитник Никита Бурда, который еще месяц будет тренироваться по индивидуальной программе.

Напомним, уже через несколько дней, а именно 28 июня, "бело-синие" отправятся на первый зарубежный сбор, во время которого проведут четыре контрольных матча.