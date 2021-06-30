Украина

Форвард отметился первым голом за "горняков" в первой товарищеской игре на сборах.

В настоящее время донецкий Шахтер проводит свой первый товарищеский поединок на сборах в Австрии. Соперником "горняков" является австрийская команда Санкт-Йоханн.

В этом противостоянии подопечные Роберто Де Дзерби забили три безответных мяча уже к десятой минуте первого тайма. Первые результативные удары остались за Тете и Мудриком.

Автором третьего гола стал новичок "горняков" Лассина Траоре, который замкнул прострел в пустые ворота после передачи с фланга от Додо. Для форварда из Буркина-Фасо это дебютный гол в составе донецкой команды.

Напомним, Траоре перебрался в Шахтер из Аякса за восемь миллионов евро.

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