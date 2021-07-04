Украина

Президент поддержал игроков и тренеров сборной.

Президент сборной Украины Владимир Зеленский отреагировал на матч против сборной Англии в 1/4 финала Евро-2020 и поддержал футболистов.

"Ребята, вы доказали, что умеете драться наравне с лучшими, что есть стальной характер, умеете вдохновлять и объединять вокруг себя всю страну.

Спасибо за этот чемпионат и уверен, что дальше — только лучше! Обнимаю каждого из вас от всех украинцев. Слава Украине!", — написал в Twitter Владимир Зеленский.

Видео голов и обзор матча Украина — Англия можно смотреть на Football.ua.



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