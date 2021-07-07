Украина

Денис Шелихов и Евгений Протасов поделились первыми впечатлениями от нового коллектива.

Вратарь Денис Шелихов и полузащитник Евгений Протасов дали первое интервью в качестве игроков Металлиста 1925.

"Рад, что попал в хорошую команду, которая ставит перед собой высокие цели на сезон, – цитирует Шелихова официальный сайт харьковчан. – Меня пригласили на просмотр, затем предложили контракт. Я согласился, и теперь постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться хороших результатов".

"У меня закончился контракт с Волынью, когда поступило предложение от Металлиста 1925, – сказал Протасов. – Предложение было очень хорошее, к тому же от команды УПЛ, поэтому я согласился. В то же время я понимаю, что это более высокий уровень, и приходится выкладываться на тренировках по максимуму, чтобы подготовиться к сезону".

В среду, 7 июля, Металлист 1925 проведет контрольный поединок с дебютантом Второй лиги ФК Волчанск. Начало в 18:30.