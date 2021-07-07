Украина

Вашему вниманию онлайн-трансляция контрольного поединка между новичком УПЛ и будущей командой Второй лиги.

Сегодня, 7 июля, новичок УПЛ — харьковский Металлист 1925 проведет свой первый контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к предстоящему сезону.

Соперником харьковчан будет команда Волчанск, которая с предстоящего сезона будет выступать во Второй лиге Украины.

Металлист 1925 (футболки синие, 1 и 2 тайм, 1-60 минуты): Сидоренко (Коваленко М., 41), Фабиньо, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Русин, Крысько, Голодюк, Савин, Пономарь.

Металлист 1925 (футболки черные, 3 и 4 тайм, 61-120 минуты): Коваленко М. (Шелихов, 81), Жичиков, Ермаков, Цвиренко, Ченбай, Задерака, Протасов, Кравченко, Батюшин, Дмитренко, Блажко.

Запасные: Коваленко И., Холод, Островский, Ременюк, Одуены.

Стартовый свисток товарищеского матча прозвучит в 18:30 по киевскому времени.

Вашему вниманию видео онлайн-трансляция:

Регистрируйтесь на турнире Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.