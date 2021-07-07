Защитник Десны продолжит свою карьеру в харьковском клубе.
Виталий Ермаков, ФК Металлист 1925
07 июля 2021, 19:23
Металлист 1925 на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Десны Виталием Ермаковым.
Сроки соглашения или другие детали сделки с 29-летним украинцем не разглашаются. В харьковском клубе он будет выступать под 5-м номером.
Минувший сезон Ермаков провел в составе черниговской Десны, где провел 18 матчей, в которых забил один гол.
Ранее Металлист 1925 подписал контракты с Денисом Шелиховым, Евгением Протасовым, Максимом Задеракой и Ростиславом Русиным.
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