Украина

Процесс изменения состава участников Украинской Премьер-лиги пока приостановлен.

Как сообщили Football.ua в дирекции Премьер-лиги, Олимпик еще не прислал официальные документы о том, что клуб снимается с соревнований в сезоне-2021/22.

На данный момент УПЛ имеет только информацию, размещенную на официальном сайте клуба.

После получения необходимых документов от Олимпика, будет запущена процедура изменения состава участников первенства УПЛ, в процессе которой будет определен 16-й участник элитного дивизиона чемпионата Украины на сезон-2021/22.

В четверг, 8 июля, президент Олимпика Владислав Гельзин объявил, что клуб не будет участвовать в чемпионате-2021/22 и временно прекращает свою деятельность.