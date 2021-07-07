Украина

Пьеро Мартин Инкапи Рейна может оказаться в УПЛ.

В поисках усиления защитной линии вице-чемпион Украины обратил внимание на восходящую звезду южноамериканского футбола — утверждает авторитетный журналист Николо Шира.

Шахтер интересуется 19-летним центральным защитником аргентинского Тальереса Пьеро Мартином Инкапе Рейной, и его представители уже вступили в переговоры с клубом.

Инкапе, в послужном списке которого уже значится 5 матчей за национальную сборную Эквадора, начинал профессиональную карьеру в эквадорском Индепенденте дель Вале (3 матча во всех турнирах, 0 голов), а затем перебрался в аргентинский Тальерес (25, 0).

По данным авторитетного портала Transfermarkt.de, на данный момент трансферная стоимость Пьеро составляет 5 миллионов евро.

По слухам, помимо Шахтера, вундеркиндом интересуются Бавария и Ньюкасл.