Украина

Харьковская команда продолжает подготовку к дебютному сезону в УПЛ.

Харьковский Металлист 1925 в своем стартовом контрольном матче одержал победу над Волчанском со счетом 2:0.

Победу подопечным Валерия Кривенцова над будущей командой из Второй лиги, принесли забитые мячи в исполнении Виталия Пономаря и Андрея Ременюка.

Команды сыграли матч из четырех таймов, общей продолжительностью 120 минут.

Металлист 1925 — Волчанск 2:0

Голы: Пономарь, 32, Ременюк, 113.

Металлист 1925 (футболки синие, 1 и 2 тайм, 1-60 минуты): Сидоренко (Коваленко М., 40), Фабиньо, Ткачук, Шершень, Западня, Габелок, Русин, Крысько, Голодюк, Савин, Пономарь.

Металлист 1925 (футболки черные, 3 и 4 тайм, 61-120 минуты): Коваленко М. (Шелихов, 81), Жичиков, Ермаков, Цвиренко (Коваленко И., 91), Ченбай, Задерака, Протасов, Кравченко (Ременюк, 91), Батюшин, Дмитренко, Блажко (Одуены, 91).