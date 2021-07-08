Украина

Харьковская команда готовится к своему дебюту в УПЛ.

Руководство Металлиста 1925 вместе с тренерским штабом определились со спарринг-партнерами харьковского клуба на учебно-тренировочном сборе перед стартом предстоящего сезона.

Команда Валерия Кривенцова проводит свою подготовку к дебютному сезону в УПЛ в Украине. До старта сезона "желто-синие" проведут четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг.

Вашему вниманию расписание спаррингов Металлиста 1925:

11 июля — Металлист 1925 — Полтава

12 июля — Металлист 1925 — Кривбасс

15 июля — Металлист 1925 — Альянс

16 июля — Металлист 1925 — Краматорск

В своем первом контрольном матче после отпуска, Металлист 1925 обыграл будущего представителя Второй лиги — Волчанск со счетом 2:0.