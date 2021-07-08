Харьковская команда готовится к своему дебюту в УПЛ.
ФК Металлист 1925
08 июля 2021, 18:20
Руководство Металлиста 1925 вместе с тренерским штабом определились со спарринг-партнерами харьковского клуба на учебно-тренировочном сборе перед стартом предстоящего сезона.
Команда Валерия Кривенцова проводит свою подготовку к дебютному сезону в УПЛ в Украине. До старта сезона "желто-синие" проведут четыре спарринга против команд Первой и Второй лиг.
Вашему вниманию расписание спаррингов Металлиста 1925:
11 июля — Металлист 1925 — Полтава
12 июля — Металлист 1925 — Кривбасс
15 июля — Металлист 1925 — Альянс
16 июля — Металлист 1925 — Краматорск
В своем первом контрольном матче после отпуска, Металлист 1925 обыграл будущего представителя Второй лиги — Волчанск со счетом 2:0.