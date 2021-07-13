Украина

Черниговская команда проведет три матча с украинскими клубами.

Десна накануне старта нового сезона в УПЛ проведет три товарищеских поединка. Об этом сообщает пресс-служба черниговского клуба.

Уже завтра, 14 июля, подопечные Александра Рябоконя проведут спарринг против ВПК-Агро. После этого черниговская команда сыграет против Чайки (15 июля) и новичка УПЛ — Вереса (18 июля).

В настоящее время Десна просматривает несколько потенциальных новичков, но пока лишь объявила о продлении контракта с полузащитником Егором Картушовым.

В первом туре УПЛ Десна сыграет против еще одного новичка УПЛ — одесского Черноморца. Игра пройдет 25 июля.

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