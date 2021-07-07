Украина

Сразу три футболиста укрепили команду Руслана Костышина.

Колос на своей странице в Facebook объявил о подписании контрактов сразу с тремя футболистами, которые усилят команду перед стартом предстоящего сезона.

Контракты с командой из Ковалевки подписали защитники Тарас Сакив и Александр Павловец, а также нападающий Анатолий Нуриев.

Сакив и Нуриев прошедший сезон провели в составе Миная, который вылетел из УПЛ. На счету Сакива 22 матча, в которых он забил один гол и отдал два ассиста, а в активе Нуриева — 24 игры, 10 голов и 1 ассист.

Павловец собирается дебютировать в УПЛ после заключения арендного соглашения. Его контракт принадлежит российскому Ростову. В прошлом сезоне 24-летний белорус провел всего лишь семь игр. До Ростова он выступал за ряд белорусских клубов.

Также известно, что Сакив будет выступать под 4-м номером, Павловец – под 22-м, Нуриев – под 11-м.

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