Украина

Команда из Ковалевки забила два безответных мяча в ворота Александрии.

Колос из Ковалевки на своем родном стадионе в рамках учебно-тренировочного сбора в контрольном поединке смог уверенно обыграть Александрию со счетом 2:0.

Счет в матче был открыт в середине первого тайма, когда Денис Костышин подправил мяч в ворота после удара или скидки от Вячеслава Чурко.

Затем в начале второго тайма подопечные Руслана Костышина заработали право на пенальти — одиннадцатиметровый удар реализовал новичок команды Анатолий Нуриев, для которого это был первый забитый мяч в футболке Колоса.

Следующий контрольный матч Колос проведет против Днепра-1. Матч пройдет в Полтаве, 10 июля.

Колос — Александрия 2:0

Голы: Костышин, 22, Нуриев, 49.

Колос (1 тайм): Волинец, Золотов, Павловец, Новак, Черноморец, Милько, Нгамба, Ильин, Костышин, Чурко, Сичинава.

Колос (2 тайм): Маханьков, Ром, Гавриш, Павловец, Сакив, Задоя, Нуриев, Салабай, Сорокин, Мамаду, Лысенко.