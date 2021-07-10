Украина

Представитель УПЛ оказался сильнее середняка Первой лиги.

В первом контрольном матче субботы Колос со счетом 1:0 обыграл Авангард из Краматорска — сообщил официальный сайт клуба УПЛ.

Поединок проводился в формате два тайма по 30 минут, поскольку также в субботу, но в 18:00, Колос сыграет товарищеский матч с Днепром-1.

Колос — Авангард 1:0

Гол: Сорокин, 25.

Колос: Маханьков (Кучеренко, 31), Гавриш, Ставничий, Ром, Сакив, Задоя, Альваро (Игрок на просмотре, 31), Данфа (Сенько, 31), Сорокин, Салабай, Нуриев.