Украина

Виктор Бабичин, Иван Литвиненко, Владимир Рудюк и Олег Лень проведут сезон-2021/22 в Первой лиге.

Руководство Руха отправило четырех молодых футболистов набираться опыта в Первой лиге — сообщил официальный сайт "желто-черных".

Виктор Бабичин и Иван Литвиненко отправятся в аренду в ВПК-Агро, а Владимир Рудюк и Олег Лень — в Прикарпатье.

Все арендные соглашения рассчитаны на 1 год.

Ранее сообщалось, что Рух может прекратить выступления, если ему не разрешат играть на львовском стадионе Украина.