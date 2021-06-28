Украина

Капитан команды поставил свою подпись под новым соглашением с клубом.

Полузащитник и капитан Руха Ярослав Мартынюк поставил свою подпись под новым контрактом. Об этом сообщает официальный сайт львовской команды.

Новое соглашение с 32-летним хавбеком рассчитано до конца предстоящего сезона.

Мартынюк перебрался в Рух летом 2019 года. С тех пор он провел 44 матча, из которых девять в качестве капитана львовской команды.

Ранее Рух подписал контракты с Орестом Кузиком и Юрием Панькивым, а также продлил соглашения с Романом Гагуном и Александром Бандурой.

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