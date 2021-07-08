Украина

Новый контракт 31-летнего футболиста рассчитан на два года.

Рух на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Максимом Белым.

Новое соглашение с 31-летним украинцем рассчитано до лета 2023 года.

Белый присоединился к львовскому клубу летом 2020 года. В минувшем сезоне он провел 18 поединков, в которых получил три желтых карточки.

Напомним, в первом туре УПЛ предстоящего сезона Рух сыграет против Металлиста 1925.

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