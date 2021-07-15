Однако на вторые сборы защитник Артем Шабанов поехал женатым человеком.
Артем Шабанов, фото ФК Динамо
15 июля 2021, 14:24
Защитник Динамо Артем Шабанов, женившийся 8 июля, поделился впечатлениями от начала второго сбора.
"Принципиально вторые сборы мало отличаются от первых, – цитирует Артема официальный сайт Динамо. – Подготовка такая же самая. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры".
"Впереди у нас много спаррингов, наверное, самые интересные будут с испанцами — Атлетиком и Вильярреалом".
В четверг, 15 июля, Динамо проведет спарринг с Эвианом. Начало в 18:00 по киевскому времени.