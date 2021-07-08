Украина

Хавбек "горняков" поделился своими мыслями относительно подготовки команды к новому сезону.

Полузащитник донецкого Шахтера Тете прокомментировал подготовку "горняков" под руководством нового главного тренера Роберто Де Дзерби.

"Физическая составляющая отрабатывается каждый день, это очень хорошо для нас, так мы сможем набрать свой темп. В товарищеских матчах мы неплохо себя показали, играя с крепкими соперниками. Показали, что мы сильны и агрессивны. Нужно продолжать работать, чтобы стать еще лучше.

Нужно усердно трудиться, ведь мы знаем, что в этом году предстоит многое. Да, в Киеве тренироваться лучше, так как ты дома и видишь свою семью. Но в любом случае будем продолжать работать!

Тренировочный процесс? Полностью все поменялось: работа по удержанию мяча, силовые тренировки, стало очень много фитнеса. Интенсивность существенно возросла, ведь, повторюсь, нам нужно многое завоевать. И мы идем к этим целям", — приводит слова Тете пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что Сивасспор продлил аренду Кайоде у Шахтера.