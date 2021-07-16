Для чемпиона Украины это будет первый матч в новом розыгрыше УПЛ.
ФК Динамо Киев
16 июля 2021, 13:20
Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей второго тура чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Для киевского Динамо, которое стало чемпионом по итогам минувшего сезона, это будет первая игра в чемпионате в новой кампании. Дело в том, что Динамо должно было играть в первом туре УПЛ против Олимпика, но донецкая команда снялась с чемпионата, а вместо нее в список участников был включен Минай. Пока дата этого матча неизвестна.
Расписание второго тура УПЛ
30 июля (пятница)
19:00 Львов — Шахтер
21:00 Колос — Металлист 1925
31 июля (суббота)
17:00 Минай — Александрия
19:30 Черноморец — Днепр-1
1 августа (воскресенье)
17:00 Мариуполь — Десна
19:30 Динамо — Верес
19:30 Ворскла — Рух
2 августа (понедельник)
19:30 Ингулец — Заря
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