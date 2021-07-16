Украина

Для чемпиона Украины это будет первый матч в новом розыгрыше УПЛ.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей второго тура чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Для киевского Динамо, которое стало чемпионом по итогам минувшего сезона, это будет первая игра в чемпионате в новой кампании. Дело в том, что Динамо должно было играть в первом туре УПЛ против Олимпика, но донецкая команда снялась с чемпионата, а вместо нее в список участников был включен Минай. Пока дата этого матча неизвестна.

Расписание второго тура УПЛ

30 июля (пятница)

19:00 Львов — Шахтер

21:00 Колос — Металлист 1925

31 июля (суббота)

17:00 Минай — Александрия

19:30 Черноморец — Днепр-1

1 августа (воскресенье)

17:00 Мариуполь — Десна

19:30 Динамо — Верес

19:30 Ворскла — Рух

2 августа (понедельник)

19:30 Ингулец — Заря

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