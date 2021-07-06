Украина

Для "горожан" это четвертый новичок в летнее межсезонье.

Александрия на своем официальном сайте объявила о подписании контракта с полузащитником Александром Демченко.

Сроки соглашения или другие детали сделки с 25-летним украинцем не разглашаются.

Минувшей зимой Демченко перебрался в Кремень — на его счету 13 поединков, один гол и два ассиста.

До команды Первой лиги, украинец выступал за винницкую Ниву, тернопольскую Ниву, Металлист-195, а также итальянские Абано Кальчо и Портуэнсе.

Для Александрии Демченко стал четвертым новичком в это межсезонье. Ранее состав "горожан" пополнили Юрий Копина, Олег Кожушко и Георгий Ермаков.

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