Украина

Бразильский защитник рассказал о подготовке к новому сезону.

Защитник донецкого Шахтера Витао прокомментировал подготовку "горняков" к старту предстоящего сезона.

"Думаю, несколько выходных были очень важными. Мы все-таки провели достаточно интенсивный сбор в Австрии. Эти дни были для восстановления, зарядить батарейки и вернуться вновь на 100% готовыми.

В принципе уже привык к погоде в Киеве. Все и так знают, что в Бразилии жарко. Конечно, солнце больше изматывает, но футболисты, как и любой другой, не могут выбирать погоду, поэтому работать, работать и еще раз работать.

Конечно, игроки уже понимают идею игры Де Дзерби. Нам очень нравится такая игра. Очень много работы с мячом, это важно. Это команда, которая хочет всегда побеждать. Без всяких сомнений очень важно как можно быстрее адаптироваться и стать лучше. Не дождемся, когда уже начнутся матчи", — приводит слова Витао официальный сайт "горняков".

Ранее сообщалось, что Шахтер представил новую форму на сезон-2021/22.