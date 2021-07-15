Украина

Бразильский форвард рассказал о своей адаптации в Заре.

Молодой бразильский вингер Кристиан постепенно осваивается в Заре и уже отметился забитыми мячами на летнем сборе в Турции.

"Переезд в Украину — новый этап в моей карьере, и я сделаю все возможное, чтобы он был успешным, – цитирует Кристиана официальный сайт клуба. – Пока что я говорю только на португальском, немного понимаю английский и выучил несколько слов на русском. В адаптации много помогает Жуниньо".

"Команда приняла меня хорошо, все стараются помочь, атмосфера в Заре — просто супер! Также все отлично по организации и условиям".

"Очень приятно играть и забивать. В моменте с последним голом в матче с Аланьяспором трудно было разобрать, кто автор, но решающее касание было на моем счету. Теперь надо продолжать работать над собой, чтобы достигать общекомандного результата".

Кристиан может сыграть на позициях правого или левого вингера, а также в центре атаки.