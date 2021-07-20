Украина

Главный тренер Мариуполя поделился ожиданиями от нового сезона.

По мнению Остапа Маркевича, Мариуполь хорошо подготовился к сезону-2021/22.

"Мы хорошо поработали на сборах, были качественные спарринги и тренировочный процесс, – цитирует главного тренера официальный сайт Мариуполя. – Поэтому накануне старта я спокоен".

"Команда существенно изменила состав, многие важные футболисты покинули нас, но все, что ни делается — к лучшему".

"Мне кажется, что сейчас наблюдается устойчивый рост уровня украинского футбола, поэтому в нынешнем сезоне уровень тактической, стратегической и физической готовности команд будет еще выше. Уверен, что конкуренция вырастет, и, соответственно, чемпионат будет еще более интересным".

"Нам еще надо усилить некоторые позиции, и уже после этого, а также с учетом того, как стартуем в чемпионате, определимся с задачами на сезон".

Мариуполь стартует в УПЛ-2021/22 23 июля выездным поединком против ФК Львов.