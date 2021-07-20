Украина

Защитник Динамо прокомментировал подготовку к сезону-2021/22.

Александр Караваев считает, что команда прогрессирует и подходит к старту нового сезона в хорошей форме.

"У нас, можно сказать, режим постоянных выездных игр, – цитирует защитника официальный сайт Динамо. – Постоянно переезжаем с места на место, тренируемся, играем. Но мы профессионалы и готовы к любым задачам, которые ставит тренерский штаб".

"У Мистера огромный опыт в футболе, даже не знаю, есть ли сейчас кто-то, у кого опыта больше. Поэтому у него все тщательно спланировано. Большой плюс в том, что мы играем спарринги с серьезными соперниками, чего порой не хватает в чемпионате".

"После Евро-2020 мы получили 10 дней отдыха — как раз достаточно, чтобы немного расслабиться, но в то же время не растерять физические кондиции. После чемпионата Европы получили положительные эмоции. Вернулись домой, встретились с семьей — тоже. Отправились на сборы встретились с ребятами — снова заряд позитива. Хорошее настроение очень помогает в работе".

"Сейчас в Динамо серьезная конкуренция, по два-три человека на каждую позицию. Нужно постоянно держать себя в тонусе, но в этом плюс для команды".

Во вторник, 20 июля, Динамо проведет спарринг с Атлетиком из Бильбао. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.