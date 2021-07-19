Украина

В Австрии команда Мирчи Луческу проведет два товарищеских матча.

Киевское Динамо проведет еще один учебно-тренировочный, который пройдет в Австрии. Об этом сообщает пресс-служба "бело-синих".

Решение провести третий зарубежный мини-сбор связано с тем, что киевляне начнут новый сезон в УПЛ только со второго тура (1 августа), где соперником "бело-синих" будет Верес.

На следующий день после матча с Атлетиком из Бильбао, который пройдет завтра, 20 июля, команда Мирчи Луческу отправится в Австрию, где проведет еще два контрольных поединка.

23 июля киевляне сыграют против берлинского Униона — игра начнется в 18:00 и пройдет в городе Кематен. Затем 26 июля "бело-синие" проведут спарринг с испанским Вильярреалом — этот матч начнется в 17:30 и пройдет он в городе Куфштайн.

После этого чемпион Украины вернется в Киев, где продолжит подготовку к старту предстоящего сезона.