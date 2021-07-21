Украина

Тренер Динамо Олег Гусев прокомментировал подготовку к УПЛ и Лиге чемпионов.

Ассистент главного тренера Динамо Олег Гусев рассказал о нюансах подготовки команды и прокомментировал результаты спаррингов на сборах.

"Ко всем спаррингам Динамо готовится одинаково, вне зависимости от соперника, – цитирует Гусева официальный сайт Динамо. – Мы вообще не готовимся с учетом конкретного соперника, наша цель — подготовиться к сезону. Серьезный уровень соперника — это плюс, потому что ребята могут оценить себя на его фоне и увидеть, что надо улучшить".

"Как говорит главный тренер, на сборах не обязательно выигрывать, главное — не проигрывать. Поэтому поражения вызывают негативные эмоции. На сборах было много разных соперников, много переездов, но именно так и было запланировано, так что никаких сложностей нет".

"Шестидневный сбор в Австрии, во время которого мы встретимся с Унионом и Вильярреалом, не будет отличаться от предыдущих. Те же самые ежедневные двухразовые тренировки, никакой особой подготовки к серьезным соперникам. Повторюсь, что мы готовимся не к Униону и Вильярреалу, а к старту чемпионата и осенним играм в Лиге чемпионов".

Накануне Динамо уступило Атлетику в контрольном поединке со счетом 0:1.