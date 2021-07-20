Украина

Единственный гол "баски" забили во второй половине второго тайма.

Киевское Динамо провело очередной контрольный поединок на сборах в Швейцарии, где соперником команды Мирчи Луческу был представитель Ла Лиги — Атлетик из Бильбао.

Встреча закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу испанской команды. Единственный гол в матче был забит после контратаки, которую после прострела в штрафную на линию вратарской завершил Иньяки Вильямс. Это произошло на 77-й минуте.

Свой следующий матч "бело-синие" проведут на мини-сборе в Австрии, где соперником киевлян будет представитель Бундеслиги — берлинский Унион. Игра состоится 23 июля.

Динамо — Атлетик 0:1

Гол: Вильямс, 77.

Динамо (первый тайм): Бойко — Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак — Андриевский, Шапаренко, Буяльский, Де Пена, Цыганков — Вербич.

Динамо (второй тайм): Бущан — Караваев, Кендзера, Попов, Миколенко — Сидорчук, Шепелев, Леднев, Антюх, Родригес — Шкурин (Кулач, 78).

Атлетик (стартовый состав): Агирресабала, Мартинес, Муниаин, Беренгер, Вильялибре, Рауль Гарсия, Баленсиага, Венседор, Вивьен, Прадос, Печарроман

Предупреждение: Кулач