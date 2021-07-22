Украина

Сергей Кривцов и Фернандо тренируются индивидуально.

Донецкий Шахтер продолжает подготовку к старту предстоящего сезона УПЛ, сообщает официальный сайт "горняков".

Сегодня, 22 июля, команда Роберто Де Дзерби провела тренировку на поле загородного комплекса Святошин. Тренировка длилась около часа.

Защитник Исмаили и полузащитники Маркос Антонио и Марлос вернулись в общую группу "горняков", а Сергей Кривцов и Фернандо занимаются по индивидуальной программе. Последние двое должны вернуться в строй в течение следующей недели.

Напомним, в первом туре УПЛ Шахтер сыграет против Ингульца. Игра состоится 24 июля.

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