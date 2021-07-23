Украина

Футболист рад переходу в стан днепрян.

Полузащитник Днепра-1 Валерий Лучкевич рассказал о своей адаптации в новом клубе и тренировочном процессе.

"Считаю, сейчас у нас очень хорошая команда. Мы как одна сплоченная семья. Все очень хорошо проявляют себя на тренировках. Тренерский штаб поддерживает во всем, подсказывает, рассказывает о структуре игры.

У меня сейчас очень большие амбиции. Хочу как можно большего достичь с Днепром-1, помогать в каждом матче как могу. У меня как второе дыхание открылось. Плюс я дома, с семьей, смотрю, как сын растет. Он меня вдохновляет вместе с женой", — сказал Лучкевич.

Напомним, футболист перебрался в стан днепрян из Александрии в летнее трансферное окно. Лучкевич начинал свою карьеру в Днепре, но является воспитанником Металлурга из Запорожья.

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