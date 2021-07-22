Украина

Центральный матч тура Заря — Динамо состоится 8 августа.

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей третьего тура чемпионата Украины в сезоне-2021/22. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Третий тур чемпионата Украины стартует в пятницу, 6 августа в Харькове, а завершится в понедельник, 9 августа, в Чернигове.

Центральный матч тура Заря — Динамо пройдет в воскресенье, 8 августа. Игра состоится на Славутич-Арене в Запорожье, а стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Расписание третьего тура УПЛ

6 августа (пятница)

19:30 Металлист 1925 — Черноморец

7 августа (суббота)

17:00 Рух - Верес

19:30 Днепр-1 — Мариуполь

19:30 Шахтер — Александрия

8 августа (воскресенье)

17:00 Минай — Колос

19:30 Заря — Динамо

19:30 Ворскла — Львов

9 августа (понедельник)

19:30 Десна — Ингулец

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