Украина

Защитник "горняков" поделился ожиданиями от поединка против Ингульца.

Додо считает, что Шахтер хорошо подготовился к первому туру УПЛ и постарается обыграть Ингулец.

"После того, как Роберто Де Дзерби возглавил Шахтер, мы трудимся очень интенсивно, – сказал защитник в интервью Шахтер TV. – За то время, что Мистер здесь, мы многому научились. Кроме того, в команде отличная атмосфера, все в хорошем настроении".

"Сейчас готовы процентов на 70-80, ведь оптимальные кондиции приходят не только со сборами и тренировками, но и с играми. В режиме с двумя матчами в неделю мы быстро дойдем до 100 процентов".

"Ингулец уже освоился в УПЛ, так что нас ждет непростая встреча. Но мы сосредоточены на своих задачах, надо продемонстрировать свой качественный футбол, потому что очень важно начать чемпионат с победы".

Матч Шахтер — Ингулец состоится в субботу, 24 июля. Начало в 19:30.