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Футболист отправился покорять Швейцарию.

Полузащитник донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано перешел в швейцарский Сьон. Об этом сообщает UOL.

Стало известно, что речь идет об аренде 22-летнего футболиста сроком на один сезон. Швейцарский клуб получил право выкупа игрока.

На футболиста претендовал не только Сьон. Также игрока хотели подписать бразильская Байя, Аль-Джазира из ОАЭ и французский Амьен.

Сьон по итогам минувшего сезона занял предпоследнее место в таблице, однако в переходных матчах за выбывание оказался сильнее Туна и остался в Суперлиге.

Что касается самого Маркиньоса, то бразилец сыграл восемь матчей в минувшем сезоне УПЛ, в которых отметился одним ассистом.

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