Футболист отправился покорять Швейцарию.
Маркиньос , getty images
23 июля 2021, 10:50
Полузащитник донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано перешел в швейцарский Сьон. Об этом сообщает UOL.
Стало известно, что речь идет об аренде 22-летнего футболиста сроком на один сезон. Швейцарский клуб получил право выкупа игрока.
На футболиста претендовал не только Сьон. Также игрока хотели подписать бразильская Байя, Аль-Джазира из ОАЭ и французский Амьен.
Сьон по итогам минувшего сезона занял предпоследнее место в таблице, однако в переходных матчах за выбывание оказался сильнее Туна и остался в Суперлиге.
Что касается самого Маркиньоса, то бразилец сыграл восемь матчей в минувшем сезоне УПЛ, в которых отметился одним ассистом.
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