Украина

Наставник Колоса прокомментировал исход игры против Вереса.

Ковалевский Колос открывал для себя новый футбольный сезон гостевым матчем против ровенского Вереса в рамках первого тура украинской Премьер-лиги, в котором командам так и не удалось распечатать ворота друг друга (0:0).

Верес — Колос 0:0 Обзор матча

После окончания поединка, главный тренер "колосков" Руслан Костышин был в далеком от положительного расположении духа, посетовав на качество футбольного покрытия на луцком стадионе Авангард.

"Не хочу обидеть владельцев стадиона, но трава уж слишком высокая, небыстрая, поэтому и футбол получился "устаревшим". Как в нашем исполнении, так и исполнении Вереса.

Именно по этой причине игра получилась недостаточно интересной для болельщиков. Мало моментов, "бей-беги". Верес, преимущественно, играет персонально в обороне, фактически сидят на ногах у соперников. Очень агрессивный коллектив.

В атаке ровенчане играют в вертикальный футбол. Очень сложный соперник, тяжело против них играть", — подытожил специалист.

В следующем туре ковалевский Колос на своем поле будет принимать харьковский Металлист 1925.