Украина

Наставник Вереса прокомментировал исход игры против Колоса.

Новый сезон украинской Премьер-лиги для ровенского Вереса стартовал с безголевой ничьей против ковалевского Колоса (0:0), что позволило "красно-черным" набрать свой первый балл, после возвращения в "элитное" первенство.

Верес — Колос 0:0 Обзор матча

По завершении поединка, главный тренер ровенского клуба Юрий Вирт рассказал о своих впечатлениях от действий футболистов его команды на футбольном поле.

"Знаете, волнение все-таки имело место быть. Действительно. Команда, можно сказать, за два года прошла такой тяжелый путь к УПЛ, поэтому я доволен сегодняшним дебютом, самой игрой, а также ее результатом.

Впрочем, могу заметить, что у нас было больше голевых моментов, нежели у соперников, имели больше шансов для забитого мяча. Безусловно, реализация — тут есть еще над чем поработать. Я и на установке перед игрой говорил, что голевых моментов может и не быть достаточно много, но их надо реализовывать", — подытожил специалист.

В следующем туре ровенский Верес отправится на гостевой поединок против киевского Динамо.