Украина

Нападающий Руха поделился впечатлениями от стартового матча своей команды в новом сезоне УПЛ.

Львовский Рух открывал для себя новый сезон украинской Премьер-лиги гостевым противостоянием против харьковского Металлист 1925, однако так и не сумел зацепиться за очки в результате двух ошибок в первом тайме (1:2).

Металлист 1925 — Рух 2:1 Видео голов и обзор матча

Автор единственного гола "желто-черных" в данном поединке нападающий Орест Кузык, которому на взятие ворот понадобилось всего пять минут с выхода на замену во второй половине матча, по завершении игры поделился своими впечатлениями от происходящего на поле в этот вечер.

"Ощущения после игры, конечно, не самые лучшие, потому что мы ехали за победой. Мы усиленно готовились к игре, много разбирали стиль соперников. Где-то что-то не получилось реализовать из того, что было запланировано на тренировках.

Однако, во втором тайме мы сумели перевернуть игру и, как я считаю, минимум одно очко мы должны были увозить из Харькова", — с сожалением заключил футболист.

В следующем туре львовский Рух сыграет гостевой поединок против полтавской Ворсклы.