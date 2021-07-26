Украина

Полузащитник Металлист 1925 подвел итог дебютному матчу своей команды в УПЛ.

Харьковский Металлист 1925 дебютировал в украинской Премьер-лиги успешным домашним противостоянием против львовского Руха (2:1), исход которого, в большей степени, был предрешен еще в первом тайме.

Металлист 1925 — Рух 2:1 Видео голов и обзор матча

После финального свистка, давать свою оценку происходившему на поле отправился полузащитник команды Валерия Кривенцова Юрий Батюшин, на счету которого оказался первый гол команды в истории ее выступлений в "элитном" дивизионе.

"Приятно, что вошел в историю клуба с этим голом, но главное сегодня то, что мы подарили болельщикам победу, принесли Премьер-лигу в Харьков.

Это большая заслуга всего коллектива, поэтому мы довольны, что сумели так начать сезон", — заключил футболист.

В следующем туре Металлист 1925 сыграет в гостях у ковалевского Колоса.