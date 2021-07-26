Полузащитник Металлист 1925 подвел итог дебютному матчу своей команды в УПЛ.
Юрий Батюшин, фото ФК Металлист 1925
26 июля 2021, 08:09
Харьковский Металлист 1925 дебютировал в украинской Премьер-лиги успешным домашним противостоянием против львовского Руха (2:1), исход которого, в большей степени, был предрешен еще в первом тайме.
Металлист 1925 — Рух 2:1 Видео голов и обзор матча
После финального свистка, давать свою оценку происходившему на поле отправился полузащитник команды Валерия Кривенцова Юрий Батюшин, на счету которого оказался первый гол команды в истории ее выступлений в "элитном" дивизионе.
"Приятно, что вошел в историю клуба с этим голом, но главное сегодня то, что мы подарили болельщикам победу, принесли Премьер-лигу в Харьков.
Это большая заслуга всего коллектива, поэтому мы довольны, что сумели так начать сезон", — заключил футболист.
В следующем туре Металлист 1925 сыграет в гостях у ковалевского Колоса.