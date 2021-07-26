Украина

Украинский форвард хочет за своего форварда пять миллионов евро.

Нападающий Днепра-1 Артем Довбик в ближайшее время может перебраться в турецкий чемпионат. Об этом сообщает Sabah.

По информации источника, в услугах 24-летнего украинца заинтересован Трабзонспор. Помимо турецкого клуба в футболисте заинтересованы Динамо и Шахтер.

Также отмечается, что Днепр-1 намерен выручить за Добвика пять миллионов евро.

Напомним, сегодня, 26 июля, Днепр-1 начнет новый сезон матчем УПЛ против Ворсклы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.