Украинский форвард хочет за своего форварда пять миллионов евро.
АРТЕМ ДОВБИК, УАФ
26 июля 2021, 18:50
Нападающий Днепра-1 Артем Довбик в ближайшее время может перебраться в турецкий чемпионат. Об этом сообщает Sabah.
По информации источника, в услугах 24-летнего украинца заинтересован Трабзонспор. Помимо турецкого клуба в футболисте заинтересованы Динамо и Шахтер.
Также отмечается, что Днепр-1 намерен выручить за Добвика пять миллионов евро.
Напомним, сегодня, 26 июля, Днепр-1 начнет новый сезон матчем УПЛ против Ворсклы. Стартовый свисток прозвучит в 19:30. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.