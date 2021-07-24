ЛНЗ подписал украинского полузащитника Александра Снижко.
Александр Снижко. Фото ФК ЛНЗ
24 июля 2021, 14:40
Черкасский ЛНЗ, который выступает во Второй лиге, подписал бывшего полузащитника Миная Александра Снижко. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Официальных данных о длительности и финансовых условиях контракта не сообщается.
В прошлом сезоне в составе Миная полузащитник провел 26 игр в УПЛ, не отметившись результативными действиями.
Напомним, в летнее трансферное окно клуб из Черкасс усилил свой состав рядом опытных футболистов. Контракты с новичком Второй лиги подписали: Иван Тищенко, Ярослав Галенко, Владислав Войцеховский, Дмитрий Сула, Богдан Куксенко, Александр Волков, Максим Лопырьонок и Андрей Попович.