Украина

Поединок второго тура УПЛ пройдет в Днепре.

Встреча второго тура украинской Премьер-лиги между Черноморцем и Днепром-1 была перенесена из Одессы в Днепр. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Дирекция УПЛ, руководствуясь согласием днепровского клуба, удовлетворила просьбу "моряков" и перенесла встречу на стадион Днепра-1.

Также отмечается, что матч 17-го тура между этими же командами пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, где на данный момент ужасное состояние газона.

Напомним, матч Черноморец — Днепр-1 пройдет 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

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