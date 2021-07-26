Поединок второго тура УПЛ пройдет в Днепре.
Днепр-Арена, Google.com
26 июля 2021, 21:20
Встреча второго тура украинской Премьер-лиги между Черноморцем и Днепром-1 была перенесена из Одессы в Днепр. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Дирекция УПЛ, руководствуясь согласием днепровского клуба, удовлетворила просьбу "моряков" и перенесла встречу на стадион Днепра-1.
Также отмечается, что матч 17-го тура между этими же командами пройдет в Одессе на стадионе Черноморец, где на данный момент ужасное состояние газона.
Напомним, матч Черноморец — Днепр-1 пройдет 31 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30.
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