Украина

Команда Мирчи Луческу продолжит подготовку в Украине.

Сегодня, 26 июля, киевское Динамо завершило предсезонные тренировочные сборы. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

Текущее межсезонье выдалось для киевского клуба весьма насыщенным — в течение одного месяца Динамо провело 12 контрольных поединков.

Сегодня утром подопечные Мирчи Луческу провели тренировку, после чего вечером отправились в Украину. Самолет с делегацией киевлян прибудет в аэропорт Борисполь около полуночи.

Напомним, свой первый матч в УПЛ Динамо проведет против ровненского Вереса. Игра состоится 1 августа в 19:30.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.