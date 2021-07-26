Украина

Защитник "бело-синих" близок к восстановлению после травмы.

Защитник киевского Динамо Никита Бурда в скором времени возобновит тренировки в общей группе "бело-синих", сообщает YouTube-канал ТаТоТаке.

По информации источника, 26-летний украинец продолжает восстановление после травмы в Киеве и по прогнозам медиков, через две недели он вернется в общую группу киевлян.

Напомним, Бурда перенес операцию на ахилле в сентябре прошлого года, после чего в феврале ему пришлось повторно лечь на операционный стол.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал кадровые вопросы "бело-синих".