Украина

Виктор Ульяницкий — о матче против Днепра-1.

Ворскла принимала Днепр-1 в рамках поединка первого тура чемпионата Украины и сыграла вничью со счетом 2:2.

Тренер полтавчан Виктор Ульяницкий дал комментарий после матча.

"Такая игра замечательная для болельщиков, но не для тренеров, потому что на скамейке от подобного можно сойти с ума. Днепр-1 использовал свой минимум моментов, мы же не использовали солидное количество своих. Будем работать над этим.

К игре с днепрянами подходили через призму игры с Куопио. Дали нашим лидерам сыграть не полный матч, счет 2:2 — закономерный. Футбол вообще строится на ошибках. Сейчас стоит поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед. Горели желанием победить, чего-то не хватило", — сказал Виктор Ульяницкий телеканалам Футбол 1/2/3.

Напомним, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Ворсклы против Днепра-1.