Украина

20-летний футболист ранее выступал лишь на молодежном уровне.

Полузащитник черниговской Десны Кристиан Биловар, который был арендован у киевского Динамо, прокомментировал победу своей команды в матче первого тура УПЛ против Черноморца (3:0).

"Рассчитывал ли я на дебют — сложно сказать. Все зависело от того как будет складываться игра. Сегодня счет позволял выпустить защитника. Поэтому я благодарен Александру Дмитриевичу — он дал дебютировать, дал почувствовать вкус УПЛ. Ощущения... все быстрее, чем в U-21. Поэтому очень доволен, буду работать дальше.

Лишь два дня тренировок с Десной? Тренироваться я начал раньше, поэтому успел адаптироваться, все в порядке: коллектив хороший, приняли хорошо.

Много арендованных игроков Динамо в Черноморце? Я не могу сказать сложно или легко было играть, ведь вышел на поле в концовке встречи. Но я знаю каждого из ребят, которые сейчас играют за Черноморец: все они хороши, квалифицированные игроки. Поэтому, мне кажется, что сегодня они показали достойный, красивый футбол.

Удаление Билошевского? Я ему не звонил, потому что только пришли после матча, еще не успел даже телефон взять в руки. А как повлияло на игру... Думаю, мы бы выиграли и без этого удаления. Но что есть, то есть.

Удачный старт сезона с крупной победы? Конечно, это важно. В психологическом плане для каждого из нас важно стартовать с победы в чемпионате: чувствуешь себя более уверенным и на следующий матч выходишь с еще большим желанием победить. Еще раз хочу поблагодарить главного тренера. Буду работать дальше, чтобы в будущем получать больше игрового времени", — приводит слова Биловара официальный сайт Десны.

На Football.ua доступен видеообзор матча Десна — Черноморец.