Украина

Футболист рассказал об эмоциях после Евро.

Нападающий сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбик прокомментировал свои выступления на Евро-2020.

"Хорошо встретили фанаты Днепра-1. Это нормальная практика в Европе. Знакомство с болельщиками сближает. Тренерский штаб мне дал пару дней отдыха. Скоро уже буду готов.

Для меня огромный опыт сыграть на Евро. Такие турниры проводятся нечасто. Тренироваться с лучшими игроками в Украине — это опыт.

Получил много смс. Я только через четыре дня смог ответить всем своим партнером по команде. Все поздравляют.

Были ли креативные подарки? Была какая-то картина от болельщиков. Но там не меня не сильно похоже, поэтому не знаю. Запомнилась картина. Была мне, но там как бы не я был", — сказал Довбик.