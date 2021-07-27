Украина

Нападающий Днепр-1 отметился дублем в воротах Ворсклы.

Украинская Премьер-лига провела опрос специалистов, входящих в экспертный совет, назвала нападающего Днепр-1 Артема Довбика лучшим игроком 1-го тура УПЛ.

Форвард оформил дубль и принес днепрянам ничью в поединке против Ворсклы.

Ворскла — Днепр-1 2:2

В споре за титул лучшего игрока тура Довбик опередил Владислава Калитвинцева и Тараса Завийского (оба — Десна).

Лучшим тренером 1-го тура УПЛ стал Валерий Кривенцов (Металлист 1925).