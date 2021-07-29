Украина

Полузащитник Вереса рассказал о подготовке ко второму туру УПЛ.

Валерий Кучеров считает, что против чемпиона Украины Верес будет играть с особым настроем.

"В стартовом матче мы на равных играли с Колосом, который представляет Украину в еврокубках, – цитирует ветерана официальный сайт клуба. – Теперь предстоит сыграть против Динамо. Я не вижу особой разницы, с кем играть, но все наши футболисты постараются проявить себя как можно лучше".

"Я пропустил матч против Динамо в сезоне-2017/18, а теперь хочу, чтобы мы сыграли не хуже, чем в том сезоне, когда сыграли вничью на выезде и выиграли дома".

Матч Динамо — Верес пройдет в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.