Полузащитник Вереса рассказал о подготовке ко второму туру УПЛ.
Валерий Кучеров (справа), фото ФК Верес
29 июля 2021, 11:28
Валерий Кучеров считает, что против чемпиона Украины Верес будет играть с особым настроем.
"В стартовом матче мы на равных играли с Колосом, который представляет Украину в еврокубках, – цитирует ветерана официальный сайт клуба. – Теперь предстоит сыграть против Динамо. Я не вижу особой разницы, с кем играть, но все наши футболисты постараются проявить себя как можно лучше".
"Я пропустил матч против Динамо в сезоне-2017/18, а теперь хочу, чтобы мы сыграли не хуже, чем в том сезоне, когда сыграли вничью на выезде и выиграли дома".
Матч Динамо — Верес пройдет в воскресенье, 1 августа. Начало в 19:30.