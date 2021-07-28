Украина

Артем Данилюк получил серьезную травму в товарищеском матче.

Защитник Вереса Артем Данилюк не сможет помочь своей команде в первой половине нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба ровненского клуба.

У 20-летнего украинца разрыв передней крестообразной связки колена, который он получил в товарищеском матче против ЛНЗ.

По оценкам врачей, на восстановление футболисту потребуется около 3-4 месяцев.

В минувшем сезоне Данилюк провел пять поединков, в которых получил одну желтую карточку.

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