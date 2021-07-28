Артем Данилюк получил серьезную травму в товарищеском матче.
Артем Данилюк, НК Верес
28 июля 2021, 17:32
Защитник Вереса Артем Данилюк не сможет помочь своей команде в первой половине нового сезона. Об этом сообщает пресс-служба ровненского клуба.
У 20-летнего украинца разрыв передней крестообразной связки колена, который он получил в товарищеском матче против ЛНЗ.
По оценкам врачей, на восстановление футболисту потребуется около 3-4 месяцев.
В минувшем сезоне Данилюк провел пять поединков, в которых получил одну желтую карточку.
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