Украина

Клуб увеличит зарплаты и премии футболистам.

Президент ровенского Вереса Иван Надеин рассказал о бюджете клуба на предстоящий сезон УПЛ.

"Мы ставили задачу выйти в УПЛ за два года, а вышли за один. В финансовом плане мы сэкономили деньги за счет этого.

Бюджет для первой лиги был достаточным, выше среднего. У команды было все, что надо – сборы в Турции, тренировки на качественных полях и так далее".

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"Доходная часть бюджета в новом сезоне вырастет, но в два раза вырастает и расходная часть. Зарплаты и премии футболистов увеличатся в пять раз.

Ожидаем 75 миллионов гривен расходного бюджета. И это точно не самый большой бюджет в Украине, ниже среднего по УПЛ. Исходим из тех реалий, что есть", — сказал Надеин.

Отметим, что Верес в первом туре сезона-2021/22 УПЛ сыграет против ковалевского Колоса. Матч начнется в 17:00.

За текстовой онлайн-трансляцией матча можно будет следить на Football.ua.